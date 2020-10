Disney Channel bringt «Ghostforce» nach Deutschland

TV-News

Auch «This Is Us» ist 2021 für die Primetime des Senders geplant.

Der Disney Channel hat in den vergangenen Wochen diversen Werbekunden bei einer virtuellen Roadshow Einblick in kommende Programmvorhaben gewährt. Dabei wurde klar gestellt, dass man die neue Animationsserie der «Miraculous»-Macher, die Seriemit als wichtigsten Neustart des kommenden Jahres erachtet. Zuschauer begleiten dabei drei Geisterjäger, die in jeder Folge spannende Abenteuer erleben. Dass alle Disney Channel Inhalte aus der Daytime auch auf der bei Kindern beliebtesten Internetplattform YouTube ausgespielt werden, sorge für zusätzliche vermarktungsrelevante Synergien im Portfolio von Disney Media Sales & Partnerships.Von «Miraculous» sollen in diesem Herbst mehrere Specials laufen, die vierte Staffel ist aktuell für Frühjahr 2021 geplant. In der Primetime wird es ab Januar 2021 die US-Drama-Seriezu sehen geben, sie ergänzt dann das Line-Up, das bisher schon aus Formaten wie «Die Nanny» und «Golden Girls» besteht. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.Auch Film-Klassiker werden beim Sender im Abendprogramm eine große Rolle spielen. Angekündigt sind Streifen wie «Sister Act», «Der Club der toten Dichter» oder «Die Truman Show». Auch Neuheiten wie «Royal Corgi – Der Liebling der Queen» sind dabei.