Kimmig Entertainment: Alberti verlässt Unternehmen

Köpfe

Der ehemalige Sat.1-Chef Matthias Alberti wird sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Nach seiner Zeit beim Sat.1-Chef war er über ein Jahrzehnt lang bei der Produktionsfirma Kimmig Entertainment angestellt. Dort verantwortete er als Geschäftsführer für den Bereich Development unter anderem Formate wie «Bambi», «Echo» und nicht zuletzt auch den Weihnachtserfolg «Die Helene Fischer Show». „Missen möchte ich keine Sekunde, vermissen werde ich viele tolle Produktionen und tolle Kolleginnen und Kollegen, die diese Firma so besonders machen“, erklärte der 57 Jahre alte Fernsehmanager.Geschäftsführer Stefan Maier: „Wir bedauern die Entscheidung von Matthias Alberti, respektieren aber seinen Wunsch sich neuen Aufgaben zu widmen. Für sein herausragendes Engagement danken wir ihm ganz herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.“ Kimmig Entertainment teilte mit, dass über Albertis Nachfolge „in Kürze“ entschieden werde.Die Produktionsfirma will nun ohnehin neue Wege gehen. Man wolle sich intensiver mit neuen Playern am Markt und digitalen Projekten befassen. Wir beobachten die Veränderungen durch die Digitalisierung sehr sorgfältig“, sagt Unternehmensgründer Werner Kimmig. „Das Aufkommen von Streamingdiensten und Social Media löste auch bei den klassischen Produktionen eine Revolution aus.“ Das lineare Fernsehen, so Kimmig weiter, „hat nach wie vor eine wichtige Bedeutung in der Medienlandschaft und bildet auch den Schwerpunkt unserer Arbeit“.