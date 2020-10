Knapp sechs Millionen Zuschauer beim Testspiel der deutschen Nationalelf

Quotennews

RTL waren mit der Übertragung des Fußballspiels gegen die Türkei starke Quoten sicher.



Für die deutsche Nationalmannschaft stand am Mittwochabend in Köln ein Testspiel gegen die Türkei an. Mit drei Toren auf jeder Seite endete das Spiel mit einem Unentschieden. RTL übertrug die Partie und startete bereits um 20.15 Uhr mit einem «Countdown» ► . Hier unterhielten sich Florian König und Lukas Podolski vor dem Anstoß über das bevorstehende Spiel. Das weckte bereits das Interesse von 3,19 Millionen Fernsehenden und brachte dem Sender gute 10,9 Prozent Marktanteil. Mit einem Publikum von 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte man in der Zielgruppe solide 11,9 Prozent.Zum Anpfiff um 20.45 Uhr erhöhte sich die Zuschauerzahl auf 5,69 Millionen Menschen. Zudem saßen 1,58 Millionen jüngere Fußballbegeisterte vor dem Bildschirm. Herausragende Quoten von 19,1 beziehungsweise 19,0 Prozent waren RTL somit sicher. Zur zweiten Halbzeit schalteten mit 5,94 Millionen Fernsehenden sogar noch mehr Fußballfans ein. Die Sehbeteiligung erhöhte sich dadurch auf überragende 24,0 Prozent. Bei den Werberelevanten ging die Anzahl leicht auf 1,41 Millionen Interessenten zurück, der Marktanteil steigerte sich dennoch auf sehr starke 20,4 Prozent.Dieder Partie waren ab 22.50 Uhr nicht mehr ganz so gefragt, dennoch blieben 1,71 Millionen sowie 0,54 Millionen Jüngere auf dem Sender. Solide Werte von 10,0 und 11,1 Prozent Marktanteil wurden weiterhin erzielt. Um 23.15 Uhr schloss sichan das Programm an und überzeugte weiterhin 1,16 Millionen Fernsehzuschauer und 0,53 Millionen Umworbene. RTL beendete den Abend somit erfolgreich mit Quoten von 9,0 sowie 14,5 Prozent.