Netflix will eine animierte «Godzilla»-Serie

Der Streamingdienst hat bereits drei animierte Filme über die Alptraumfigur.

Seit über 55 Jahren gehört Godzilla zur Film- und Serienkultur. Die Antwort Japans auf den verlorenen Zweiten Weltkrieg wird bei vielen Fans als König der Monster bezeichnet. Unter dem Titelerweitert Netflix die Liste an Projekten, die mit der Kreatur in Verbindung stehen. Das kalifornische Unternehmen hat bereits drei Anime-Filme mit dem Titel «Godzilla: Planet der Monster», «Godzilla: Eine Stadt am Rande der Schlacht» und «Godzilla: The Planet Eater», die vor knapp zwei Jahren debütierten.«Singular Point» wird nicht mit den Anime-Filmen verbunden sein und eine völlig neue Handlung und Besetzung aufweisen. Das Debüt der Serie ist bereits für das Jahr 2021 geplant. Die Serie stammt vom Regisseur Atsushi Takahasi, der unter anderem mit Kann Sawada (Komponist), Toh Enjoe (Science-Fiction-Autor), Kaze Kato (Charakterdesigner) und Eiji Yamamori (Animationsfilmerin). Letztere machte sich unter anderem mit dem Studio Ghibli-Film «Prinzessin Mononoke» einen Namen.Anime Studio Bones wird in Zusammenarbeit mit dem Studio Orange produzieren und dabei handgezeichnete und CG-Animationsstile kombinieren.