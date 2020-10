Disney+ startet mit Serie «Und jetzt: Die Muppets» in den November

Vermischtes

Der Dienst selbst spricht von nicht weniger als einer Sensation, denn bei dem Format handelt es sich um die allererste improvisierte Streaming-Show der Muppets.

„ Zum ersten Mal überhaupt arbeite ich ohne Witzebuch, Leute. Das ist eine total neue Art improvisierter Comedy, die ich ‚bare bear‘ nenne! Checkt ihr den Witz? Ahh! Wocka! Wocka! ” Fozzie Bär

Disney+ lässt die Puppen tanzen: Die Muppets sind dabei, ihre brandneue Streaming-Serie hochzuladen. Miss Piggy wird mit ihrem neuen Blog Lifesty mit Miss Piggy zum Lifestyle-Guru. Dr. Bunsenbrenner und sein Assistent Beaker bringen die Wissenschaft im Muppet-Labs-Feldtest auf die Straße. Der schwedische Koch führt kulinarische Kämpfe mit Herausforderern in Okey Dokey Kookin. Und Vieles mehr. Der neue Streich, der auf den Namenhört, wird am 6. November 2020 das Licht der Welt erblicken.The Muppets Studio und Soapbox zeichnen für die Produktion verantwortlich - mit den unterschiedlichsten Gaststars, Weltklasse-Produktionsstätten und dem reinsten Chaos ohne Skript wollen die Muppets bei ihrem Streaming-Debüt neue Wege beschreiten. Dazu haben sie auch selbst einige Statements vorbereitet.„Die Muppets sind begeistert, dass wir unsere allererste Show ohne Skript machen werden! Das wird komplett spontan und sehr überraschend sein, fast genauso überraschend wie die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich immer ein Skript verwendet haben", sagt etwa Frosch Kermit.