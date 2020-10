Der Quizmeister Sebastian Klussmann tritt in «Sturm der Liebe» auf

Soap-Check

Außerdem landet David bei «Rote Rosen» wegen Verdacht auf Geldwäsche im Knast. Dies und mehr in der Soap-Vorschau für die folgende Woche.

«Sturm der Liebe», Das Erste

Würdet ihr Walter bei «Sturm der Liebe» vermissen?

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter Uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

TV Now Der kalte Entzug ist für Jannes die Hölle. Obwohl Theo wie verrückt auf ihn einredet, damit er durchhält, siegt schließlich die Sucht. Jannes bestiehlt seinen Vater, damit er endlich Geld für neuen Stoff hat. Kann Theo ihn aufhalten?





«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

Lucy ist begeistert, als der gutaussehende Quizpromi Sebastian Klussmann als Gast im „Fürstenhof“ eincheckt. Sie plant schon, wie sie ihn von sich begeistern kann. Doch auch Rosalie ist an Sebastian interessiert, denn sie will ihn für eine Quizshow gewinnen. Sie schafft es doch Sebastian Klussmann zeigt nun Interesse an ihr und um dieses abzuschwächen gibt sie vor, mit Michael verheiratet zu sein. Als Rosalie Michael in den Plan einweiht und von dem Quiz-Event erzählt, will er selbst daran teilnehmen, um eine alte Rechnung mit Sebastian zu begleichen. Tim gibt in der Zwischenzeit vor, sein Handy vergessen zu haben, so dass er mehr Zeit mit Franzi verbringen kann und die beiden im Wald übernachten müssen. Werner wird ins Krankenhaus eingeliefert und die Familie bangt um sein Leben.David wird überraschend mit dem Verdacht auf Geldwäsche verhaftet. Alle sind schockiert, außer Amelie, deren Plan voll aufgeht. Sie schafft es sogar, Gunter davon zu überzeugen, dass David schuldig ist. Außerdem schmuggelt sie ein Handy in Davids Zelle, um ihn noch verdächtiger aussehen zu lassen. Schafft es Amelie Gunters Vertrauen in David vollkommen zu zerstören? Mona reist in ihre Heimat Lüneburg zu ihrem langjährigen Lebenspartner Andreas. Doch ihre Zukunftspläne gehen in verschiedene Richtungen. Merle will das Gewächshaus für ihre Cannabis-Plantage auf dem Mainwald-Hof bauen. Doch dann wird die Genehmigung für den Anbau überraschenderweise nicht erteilt. Merle weiß nicht mehr weiter, denn sie hat den Vertrag mit Bruno bereits unterschrieben.Gerade als Easy und Julius sich emotional annähern, werden sie wieder auseinandergerissen. Außerdem besucht das Jugendamt Easy und Ringo und nimmt Julius trotz ihrer Proteste mit. Haben sie ihn nun für immer verloren? Robert entführt Luke, damit er endlich zugibt, Irene umgebracht zu haben. Luke wehrt sich und die Konfrontation eskaliert mit einem katastrophalen Ende. Britta vermisst Robert. Doch während ihre Sorge scheinbar entkräftet wird, schwebt Robert tatsächlich in höchster Gefahr.Marie wird Opfer sexueller Belästigung und bekommt dank Malu die Möglichkeit, Wiebrecht zur Verantwortung zu ziehen. Als Kim erneut mit ihrem Wohnungsproblem konfrontiert wird, steht für sie und Ben auf einmal das Thema „Zusammenziehen“ im Raum. Da beide den anderen nicht vor den Kopf stoßen wollen, versuchen sie sich mit dem Gedanken anzufreunden. Vanessa hat sich in Westafrika beworben. Auch wenn Christoph davon nicht begeistert ist, unterstützt er sie. Chiara entscheidet sich für ein Outing und bekennt sich zu Ina, dich die Hasskommentare machen ihr zu schaffen.Yvonne erfährt, dass Gerner wieder gegen Felix intrigiert hat und es kommt zu Streit. Doch auch Yvonne verbirgt ein Geheimnis. Laura will herausfinden, wer Gerners Handlanger ist und bei ihren Nachforschungen fällt der Verdacht ausgerechnet auf Moritz. Doch statt ihn zu verraten, hat Felix eine andere Idee, wie sich Laura rächen kann. Maren will nach Alexanders Tod die Wohnung umgestalten, doch dabei kommen alte Erinnerungen wieder zum Vorschein. Schließlich beschließt sie umzuziehen und erhält dabei Hilfe von Katrin.Oskar bekommt mit, dass Vince der eigentliche Brandstifter war und auch wenn Meike ihn in Schutz nimmt, ist sie enttäuscht von ihm. Sie erteilt Vince eine erneute Abfuhr, kann aber nicht leugnen, dass sie ihn vermisst und liebt. Sie ist unsicher, wie sie handeln soll, doch nach einem Streit der beiden kommt es schließlich zu einem leidenschaftlichen Kuss. Während Leonie und Olli sich nicht trauen über ihre Probleme im Bett zu reden, stecken Lea und Ben mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch ihre Vorstellungen gehen weit auseinander. Schließlich verletzt Ben Lea mit einer taktlosen Aussage. Versöhnen sich die beiden wieder?Krätze ist entsetzt, als er seine Halbschwester Lynn im Heim besucht, denn sie wird aufs Übelste gemobbt. Er muss versuchen einen Ausweg zu finden. Jannes hat Schwierigkeiten bei seinem Entzug und sehnt sich nach der Erlösung durch die Drogen. Schließlich kann er sich nicht mehr beherrschen und zieht Theo eine Schaufel über dem Kopf. Er klaut sein Geld, um Drogen zu besorgen. André fühlt sich zu Joeys neuer Babysitterin Carlotta hingezogen. Die beiden landen im Bett und erst danach wird André bewusst, was er riskiert hat. Er versucht um jeden Preis vor Mandy zu verbergen, was geschehen ist.