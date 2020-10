Wie öde: TVNow will total langweilige Serie produzieren

TV-News

Das neue Format basiert auf einer australischen Vorlage namens «No Activity».

Über zwei Hände voll an eigenproduzierten Dramaserien will der ‚Mainstreamer’ TV Now in den nächsten Monaten auf den Markt bringen. Den Anfang machte dabei das zurückliegende Woche gestartete Format «Sunny – Wem traust du wirklich?». Etliche weitere Serien befinden sich in Produktion. Inzwischen haben die Dreharbeiten für ein weiteres TV-Now-Serien-Original begonnen, das der Anbieter augenzwinkernd als die „wohl langweiligste Serie der Welt“ bezeichnet. Über den Drehstart berichtet. Das Format beruht auf dem australischen Projekt «No Activity» und wird hierzulandeheißen.Warner Bros. International Television Production und eitelsonnenschein stellen die neue Serie her, Lutz Heineking, jr («Andere Eltern») nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Die Bücher kommen von Johannes Boss, Mark Werner und Marko Lucht.Im Fokus stehen zwei Polizisten, gespielt von Jürgen Vogel sowie Serkan Kaya. Annette Frier, Maike Jüttendonk, Denis Moschitto und Rocko Schamoni sind ebenfalls Teil des Casts. Der Inhalt besteht aus Warten. Genau – zwei Polizisten glauben, sie werden den Mega-Drogendeal aufdecken und legen sich in ihrem Fahrzeug auf die Lauer. Aber es passiert nichts. Und so warten sie. Und warten. Und warten. So vertreiben sie sich die Zeit mit skurrilen Geschichten aus ihrem Privatleben. Die Kollegen auf dem Revier tun es ihnen gleich – und auch im observierten Lagerhaus wird viel geredet…