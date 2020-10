Noch mehr Plüsch: Weitere «The Masked Singer»-Figuren kommen auf den Markt

Vermischtes

Anders gesagt: Zum Start der dritten Staffel bekommt das Monsterchen in den Regalen Gesellschaft.

Die Seven One Entertainment Group vermarktet ihren größten TV-Erfolg,, weiterhin. Vor dem Start der dritten Staffel (geplant für den 20. Oktober) bringt das Unternehmen zwei weitere Plüsch-Figuren auf den Markt. In diesem Jahr wurde schon das Monsterchen, das 2019 die Zuschauerherzen eroberte, in das Regal gestellt. Nach Unternehmens-Angaben war das Plüschtier schnell ausverkauft. Die Licensing-Unit der Seven.One Ad.Factory hat daher zur neuen Staffel die Auflage des Monsterchens deutlich erhöht und ihm zusätzlich zwei weitere Plüsch-Freunde zur Seite gestellt: Fauli und Wuschel.Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One Ad.Factory und zuständig für die Unit Licensing: "Deutschland wird nicht nur in Kürze wieder im großen Rätsel-Fieber sein, sondern auch verliebt in unsere diesjährigen Plüsch-Figuren.“Wuschel wird knapp 20 Euro kosten, die beiden anderen Tierchen sogar knapp 25 Euro. Die Drogeriemarktkette Müller ist exklusiver Handelspartner für den Verkauf der Plüsch-Figuren – erhältlich sind die Tierchen im ganzen Land in rund 370 Filialen.Frömsdorf: „Die Handelspartnerschaft mit Drogeriemarkt Müller freut uns außerordentlich und bestätigt unser Konzept der Fan-Welten, die wir rund um starke Marken wie «The Masked Singer» auf allen Plattformen schaffen."