«Nord Nord Mord»: Sievers ermittelt sich zu zweitbester Reichweite ever

Quotennews

Die Nord-Krimireihe des Zweiten ist weiterhin ein absoluter Straßenfeger. 2020 holte nur eine Primtime-Sendung des Zweiten eine noch höhere Quote.

Die Quotencharts belegen es: Krimireihen sind derzeit das Nonplus-Ultra im Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens. Am Montag strahlte der Sender zur besten Sendezeit eine neue Folge vonaus. Die Ausgabe „Sievers und die schlaflosen Nächte“ sicherte sich dabei 8,52 Millionen Fans ab drei Jahren und somit eine grandiose Zuschauerzahl, die keine andere Fernsehsendung am Montag nur annähernd erreichte. Überhaupt lief bisher nur eine Episode der Krimireihe stärker – dabei handelte es sich um die Folge, die Mitte Januar 2018 gezeigt wurde – damals kam der Krimi auf 8,87 Millionen Zuschauer. Blickt man nur auf die Quote, dann war die diesmal gezeigte Episode sogar die stärkste aller Zeiten; 27 Prozent aus dem Gesamtmarkt wurden im Schnitt erzielt.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den ZDF-Krimi richtig stark; hier standen überdurchschnittliche 9,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. In dieser Altersklasse reichte es jedoch nicht für einen Spitzenplatz, zu stark war offenbar die Konkurrenz, vor allem aus dem Lager der Mediengruppe RTL Deutschland. Zurück aber nochmal zu den Gesamt-Zuschauerzahlen. „Sievers und die schlaflosen Nächte“ war das zweitstärkste ZDF-20.15-Uhr-Format in diesem Jahr. Nur eine «Wilsberg»-Episode aus dem April holte mit damals 8,79 Millionen Zusehern eine noch höhere Reichweite.Nach «Nord Nord Mord» setzte das Zweite auf das, das noch 4,92 Millionen Menschen ab drei Jahren ansahen. Das halbstündige Nachrichtenmagazin landete bei tollen 18,0 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den jungen Leuten blieb die Quote mit 9,4 Prozent im absolut grünen Bereich. Fortgesetzt wurde das Abendprogramm dann ab 22.15 Uhr mit dem Film, für den sich noch 2,20 Millionen Menschen interessierten. Das hohe Quotenlevel wurde nicht gehalten, die Werte sanken auf 12,8 Prozent.