«Swamp Thing»: Das Monster aus dem Sumpf

Hintergrund

Ab Freitag strahlt Sky Deutschland die neue DC-Comic-Serie aus.

Das DC-Comic-Ensemble hat noch mehr zu bieten als Batman, Superman oder Wonder Woman, wie die neue Serie «Swamp Thing» beweist. Im Oktober feiertbei Sky seine Premiere. Im Gegensatz zu seinen Heldenkollegen geht es im Sumpf allerdings deutlich düsterer zu.Als es in Marais, einer Kleinstadt in Louisiana, zum Ausbruch einer mysteriösen Krankheit kommt, beschließt Dr. Abby Arcane in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Im Auftrag des Center for Disease Control and Prevention macht sich die Ärztin wieder auf in ihre Heimat, um die Krankheit zu untersuchen und einen weiteren Ausbruch zu verhindern. In Marais angekommen lernt Abby den Biologen Alex Holland kennen. Dieser führt für den Geschäftsmanne Avery Sunderland Forschungen im naheliegenden Sumpf durch.Alex informiert Abby über seinen Verdacht, dass seine Forschungen eventuell mit der neuen Krankheit in Verbindung stehen könnten. Als er sich auf die Suche nach weiteren Beweisen im Sumpf macht, verschwindet er jedoch. Abby, die zunächst im Glauben ist, dass Alex tödlich verunglückt ist, begibt sich daraufhin selbst in den Morast, um Antworten zu finden. Dabei trifft sie in den Tiefen des Sumpfes auf eine monströse Kreatur, die behauptet, dass sie Alex sei.«Swamp Thing» gehört zu den eher unbekannteren Figuren aus der DC-Heldenschmiede und auch seine Abenteuer sind meist düsterer angelegt als die von Superman oder Wonder Woman. Seinen ersten Auftritt hatte das Ding aus dem Sumpf im Jahr 1971 in einem Horror-Comic mit dem Titel „House of Secrets“. Schon bald sollte jedoch eine eigene Serie folgen, wobei diese immer wieder beendet und neu gestartet wurde.Auch bei den Filmschaffenden wurde «Swamp Thing» schnell durchaus populär. Im Jahr 1982 feierte «Swamp Thing» im Kino in «Das Ding aus dem Sumpf» seine Premiere, die von Horror-Ikone Wes Craven inszeniert wurde. Anschließend folgten nicht nur mehrere Fortsetzungen, sondern auch eine erste TV-Serie. Diese lief von 1990 bis 1993. Im Jahr 2019 entschied sich dann der neue amerikanische Streaming-Dienst DC Universe, «Swamp Thing» erneut seine eigene Serie zu geben. Für das Projekt holten sich die Verantwortlichen zunächst die Autoren Mark Verheiden und Gary Dauberman sowie Produzent James Wan an Bord. Für die Inszenierung der ersten beiden Folgen konnte anschließend Underworld-Regisseur Len Wiseman gewonnen werden. Die Hauptrollen spielen Crystal Reed, Henderson Wade, Andy Bean, Will Patton und Derek Mears.Nachdem «Swamp Thing» bereits im vergangenen Jahr in den USA seine Premiere feierte, kommt die Serie im Oktober nun auch nach Deutschland. Bei Sky fällt der Startschuss am 9. Oktober, wobei der Fernsehsender wöchentlich jeweils zwei Episoden am Stück zeigt. Nach der Ausstrahlung bei Sky Atlantic wird die Serie anschließend auch bei Sky Ticket und über SkyQ verfügbar sein. «Swamp Thing» kommt insgesamt auf zehn Episoden, danach ist die Serie aber auch schon wieder vorbei. Aufgrund von finanziellen Problemen, kreativen Differenzen und einer Umstrukturierung von DC Universe wurde schon im vergangenen Jahr entschieden, dass die Serie keine zweite Staffel erhält.