Chloë Grace Moretz spielt die Hauptrolle in «The Peripheral»

Die Schauspielerin hat eine der Hauptrollen der bevorstehenden Serienadaption von Willian Gibsons „The Peripheral“ bekommen.

Auch Amazon werkelt an neuen Projekten und schnappte sich Williams Gibsons Werk „The Peripheral“, das man für den Streamingdienst adaptieren möchte. Die Hauptrolle übernahm jetzt unter anderem Chloë Grace Moretz, die im Mittelpunkt der Serie als Flynne Fisher steht. Sie versucht, in einer vergessenen Ecke Amerikas Teile ihrer zerbrochenen Familie zusammenzuhalten.Flynne ist klug, ehrgeizig und dem Untergang geweiht. Sie hat keine Zukunft – so schreibt es Amazon – bis die Zukunft kommt und nach ihr ruft. Moretz spielte unter anderem in «Greta» ► und «Suspiria» ► mit. Außerdem wird sie in Roseanne Liangs «Shadow in the Cloud» zu sehen sein.«The Peripheral» wurde Ende letzten Jahres zum ersten Mal von Amazon als neues Projekt erwähnt. Das einstündige Drama stammt vom Autor, Executive Producer und Co-Showrunner Scott B. Smith. Greg Plageman wird als ausführender Produzent und Mitveranstalter fungieren.