Trotz großer Konkurrenz: «Das Sommerhaus der Stars» bleibt in der Erfolgsspur

Quotennews

Mit überdurchschnittlichen Quoten landete das Trash-Fest am Sonntagabend auf Zielgruppen-Platz Nummer drei.

Erfolg für RTL – der Kölner Sender mischte am Sonntagabend zur besten Sendezeit mit den großen mit; und landete zum Beispiel nur knapp hinter ProSieben , wo die deutsche Free-TV-Premiere von «Bohemian Rapsody» für Quotenfurore sorgte. Mit kürzerer Sendezeit versehen, aber quotentechnisch noch stärker war Das Erste mit seinem «Tatort». Entsprechend lag RTL auf Rang drei mit einer neuen Folge vom, diesmal wurden 16,2 Prozent bei den klassisch Umworbenen generiert. Somit landete die Seapoint-Produktion erneut klar oberhalb des Senderschnitts. Die gemessene Reichweite lag bei 2,54 Millionen, die im Schnitt ab 20.15 Uhr zusahen.Ab 23 Uhr folgte eine weitere-Ausgabe, die die Themen der Trash-Show aufnahm und aus Quotensicht ebenfalls punktete. Das einstündige Format kam auf zwölfeinhalb Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. 1,06 Millionen Menschen schauten bis kurz nach Mitternacht zu.Tagsüber lief es für RTL derweil nicht sonderlich gut. Eine Wiederholung derab 10.45 Uhr sicherte sich zum Beispiel nur magere 2,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Direkt im Anschluss folgten noch zwei weitere Ausgaben des Trödelformats, die 5,2 und 5,1 Prozent Marktanteil erzielten und somit ebenfalls im dunkelroten Bereich verblieben. Am Vorabend, ab 19.10 Uhr, lief ein schwaches Special der Sendung; hier wurden nur 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe festgestellt – ebenfalls zu wenig für die Kölner. Die ausgewiesene Gesamt-Reichweite lag bei 1,31 Millionen Zuschauern.