Über sieben Millionen Zuschauer für «Ein starkes Team» bei ZDF

Quotennews

Die Abspeckshow «Dickes Deutschland» bei RTLZWEI ist am Samstagabend hingegen weiterhin kein großer Erfolg.



Das ZDF strahlte am Samstagabend eine neue Folge der Kriminalreihe. Die Episode mit dem Titel „Scharfe Schnitte“ erzielte eine überragende Reichweite von 7,47 Millionen Fernsehzuschauern. Das bedeutete ein Plus von über zwei Millionen Zuschauern im Vergleich zur letzten Folge im Juli und das Programm war somit das gefragteste Format des Tages. Der Sender fuhr eine herausragende Sehbeteiligung von 25,4 Prozent ein, während bei den Jüngeren starke 9,8 Prozent zustande kamen. 0,77 Millionen der 14- bis 49-Jährigen sahen sich somit den Krimi an. Im Anschluss lief eine Folge vonweiterhin gut mit 4,90 Millionen Fernsehenden und einer Quote von hohen 19,0 Prozent. Weiterhin ließen sich 0,48 Millionen der Jüngeren für die Krimiserie begeistern und erreichten solide 6,6 Prozent.Für RTLZWEI lief der Abend um einiges schlechter. Die in Grünwald ansässige Fernsehstation punktet regelmäßig mit ihren Sozialdokus am Dienstag- und Donnerstagabend. Zusätzlich strahlt der Sender seit Wochen am Samstagabend die neuen Folgen vonaus. Die neunte Folge des Formates, in der der 172kg schwere Felix portraitiert wurde, erreichte 0,57 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei mauen 2,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern schnappte sich RTLZWEI akzeptable 4,0 Prozent, die Reichweite lag bei 0,31 Millionen.Ab 22.15 Uhr fuhr man mit0,43 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf niedrige 1,9 Prozent. Apropos Untote: Die neuen Episoden vonholten in der Nacht auf Sonntag 2,1, 2,6 und 4,1 Prozent Marktanteil bei einem Publikum zwischen 0,32 und 0,26 Millionen Zuschauern.