Gutes Comeback für «Frag doch mal die Maus»

Quotennews

Die Show mit Eckard von Hirschhausen kehrte am Samstag nach fünf Monaten Pause zurück.

Am Samstag begrüßte Eckard von Hirschhausen seine Gäste Dietmar Bär, Linda Zervakis, Guido Cantz, Michael Kessler, Jürgen Vogel und Enie van de Meiklokjes bei der ARD-Show. Die Produktion vom WDR in Zusammenarbeit mit Ansager & Schnipselmann war zuletzt am 2. Mai 2020 im Programm des Ersten zu sehen. Damals erreichte die Show 3,40 Millionen Zuschauer und fuhr 10,9 Prozent Marktanteil ein.Die neueste Ausgabe, in der von Hirschhausen unter anderem den 13-jährigen Max vorstellte, der als Imker 600.000 „Haustiere“ hat, erreichte 3,94 Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum wurde ein Marktanteil von guten 14,7 Prozent ermittelt. Beim jungen Publikum fuhr man starke 10,6 Prozent Marktanteil ein. Die Show sahen sich insgesamt 0,77 Millionen der 14- bis 49-Jährigen an.Im Anschluss setzte Das Erste auf die, die auf 2,94 Millionen Zuschauer kamen. Der Marktanteil bei den ab drei Jährigen lag bei 13,0 Prozent, bei den jungen Menschen ergatterte die Sendung von ARD Aktuell solide 7,6 Prozent Marktanteil.fuhr im Anschluss noch 1,15 Millionen Zuschauer ein, ehe Ina Müller auf Pfarrer Wolfgang Beck aus Hildesheim folgte. Die-Wiederholung sorgte für nur 0,96 Millionen Zuschauer. Ermittelt wurden hier mäßige Quoten von 7,6 beziehungsweise 8,1 Prozent.Dieerzielte am Vorabend 4,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und der Sender kam somit auf ausgezeichnete 18,7 Prozent Marktanteil. Jessy Wellmer stellte unter anderem die Partie Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg vor. Aber auch Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim standen auf dem Plan. Das Interesse bei den 1,06 Millionen jüngeren Fernsehenden war ebenfalls sehr groß und so wurde eine überragende Sehbeteiligung von 17,7 Prozent kassiert.