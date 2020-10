Kein Dreh für «4 Hochzeiten» geplant

TV-News

Trotz Corona-Pandemie befinden sich zahlreiche VOX-Formate wieder in Produktion, «4 Hochzeiten und eine Traumreise» geht vorerst nicht weiter.

Die Corona-Situation verändert sich in Deutschland fast täglich. Nachdem sich das Land im März, April und Mai im Lockdown befand und sich die Infektionszahlen deutlich reduzierten, wurden Lockerungen von Seiten der Regierung beschlossen. Das galt auch für die Unternehmen, die für den TV-Sender VOX zahlreiche Produktionen wieder aufnahmen.Bei «First Dates» wird seit Juli mit entsprechenden Abstandsregeln gedreht. Bei «Shopping Queen» gelten ebenfalls neue Regeln, um keine Teilnehmer und die Crew mit Corona zu infizieren. Bei «Das perfekte Dinner» mietet VOX entsprechende Lokalitäten in der jeweiligen Stadt an, um einen Sicherheitsabstand zu wahren, sollte die Wohnung der Kandidaten zu eng sein.Keine Entwarnung gibt es allerdings bei der Nachmittagssendung «4 Hochzeiten und eine Traumreise», die bis Ende September im Programm von VOX vertreten war. „Bei «4 Hochzeiten und eine Traumreise» ist es so, dass große Hochzeitsfeiern, die den Kern der Sendung ausmachen, in den letzten Monaten erst gar nicht und dann nur unter strengen Auflagen stattfinden konnten“, teilte VOX dem Medienmagazin Quotenmeter mit.Dennoch werde man an der Sendung festhalten: „Da der Schutz aller am Dreh beteiligten Personen immer höchste Priorität hat, haben wir uns deshalb bisher gegen eine Wiederaufnahme der Dreharbeiten entschieden und freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir wieder mit der Produktion starten können, sobald es sinnvoll und möglich ist“, teilte man aus Köln mit.