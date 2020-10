US-Fernsehen

Die Showtime-Serie kehrt im nächsten Jahr zurück.

Freude bei den «Billions»-Fans! Der US-Pay-TV-Sender Showtime hat die Serie für eine sechste Staffel verlängert. Die übrigen fünf Episoden, die für die fünfte Season geplant waren, werden 2021 nachgereicht. Das anhaltende Coronavirus machte dem Sender einen Strich durch die Programmplanung.Zudem wurde Corey Stoll, der in Staffel fünf als Mike Prince zum Ensemble hinzu kam, als Hauptdarsteller befördert. In dieser Staffel hat sich die Rivalität zwischen Bobby Axelrod und Chuck Rhoades erneut verschärft.«Billions» wurde von Brian Koppelman, David Levien und Andre Ross Sorkin (New York Times) geschaffen. Koppelman und Levin fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten der Serie. Das Format läuft hierzulande bei Sky Deutschland.