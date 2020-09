Rückkehr: Tele5 macht November zum «The Handmaids Tale»-Monat

TV-News

Die preisgekrönte Serie kommt mit der zweiten Staffel erstmals ins Free-TV.

Der wohl größte aktuelle Serienschatz, den der inzwischen zu Discovery gehörende Free-TV-Sender Tele5 hat, kehrt mit der frischen zweiten Staffel zurück: Tele5 zeigt die zweite Runde vonab dem 6. November 2020 an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden freitags und samstags ab 22.15 Uhr – und dann immer in Doppelfolgen.Die zweite Staffel der mit dem Emmy und Golden Globe ausgezeichneten Drama-Serie zeigt, wie das soziale Gefüge im neuen Staat funktioniert, welche Vorgeschichte die verschiedenen Protagonisten geprägt hat und wie hoffnungslos das Leben in den Kolonien aussieht. In einem System der Unterdrückung ist es wichtig Verbündete zu haben, doch wem kann man wirklich trauen? "Gilead ist in dir" ist Tante Lydias Lieblings-Dogma.Wer noch nie etwas von der Serie gehört hat, kann noch einsteigen. Tele5 zeigt die Serie nochmals von Beginn an – los geht es am 3. Oktober – jeweils samstags ab etwa 23 Uhr.