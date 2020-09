In der Zielgruppe: Primetime-Sieg für Joko & Klaas

Quotennews

Auch der das Glück suchende Fahri profitierte von der starken Dienstags-Spielshow. Allerdings nicht übermäßig.

Guter Dienstagabend für den in München ansässigen Fernsehsender ProSieben: Die Primetimeshowsicherte sich ab 20.15 Uhr die bis dato beste Quote der laufenden Staffel. Sie kam bei den klassisch Umworbenen auf 15,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt holte das knapp dreistündige Format diesmal 1,56 Millionen Zuschauer vor die Mattscheiben.Vom starken Vorprogramm profitierte ab etwa 23 Uhr dann auch die ProSieben-Eigenproduktion, die bei den jungen Leuten zwar Quoteneinbußen einstecken musste, sich aber immerhin auf Höhe des Senderschnitts rettete. Jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob das eine geschickte Programmierung seitens des Senders ist oder ob ein Lead-Out einer so starken Marke wie «Joko & Klaas gegen ProSieben» eben doch etwas mehr zustande bringen muss als Fahris nun am Dienstag kreierte 8,7 Prozent bei den Jungen. Die einstündige Produktion holte am späten Abend noch 0,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Erfreuliches gab es zudem für alle Fans der gelben Familie. Eine Doppelfolge der, die um 18.15 Uhr begann, sicherte sich in der Zielgruppe gar wunderbare 11,9 sowie 11,5 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,61 sowie 0,73 Millionen Sehern. Die direkt davor gezeigten Nachrichten derhatten 10,3 Prozent der Umworbenen interessiert.