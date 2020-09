Da geht noch was: VOX «schönste Braut» bleibt an Tag zwei stabil

Quotennews

Dennoch verharrte die 16-Uhr-Sendung leicht unter Senderschnitt. Bezogen auf die Daytime war einmal mehr die morgendliche Crime-Strecke das Nonplus-Ultra.

Seit dieser Woche setzt VOX auf dem Sendeplatz um 16 Uhr wieder auf seine Produktion. Sowohl am Montag als auch am Dienstag wurden dabei 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt und damit ein minimal unter der Norm liegender Wert. Die Gesamt-Reichweite lag am Montag zum Staffelstart bei 0,44 Millionen, am Dienstag nun bei 0,37 Millionen.Direkt davor hatte eine weitere Ausgabe der VOX-dem Kölner Sender 7,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten eingebracht; ein sehr passables Ergebnis. Richtig stark läuft derweil weiterhin die Morgenschiene, die mittlerweile komplett aus Wiederholungen alter Bruckheimer-Krimis besteht.Die höchste Quote sicherte sich am Dienstag, das ab 4.55 Uhr auf 13,3 Prozent Marktanteil kam. Aber auch später waren die Spurensicherer noch erfolgreich. Ab kurz nach sieben Uhr etwa holtenoch gute 10,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten,kam ab kurz vor zehn Uhr auf 10,2 Prozent.