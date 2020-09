«The Flash» düst «Legends of Tomorrow» davon

Quotennews

Am Montagabend brachte es ProSieben Maxx mitimmerhin auf mäßige 0,6 Prozent in der Zielgruppe: Ab 20.15 Uhr holte die DC-Adaption 0,18 Millionen Serienfans an die Mattscheiben. Bei den Jüngeren genügten 0,11 Millionen wenigstens für maue 1,2 Prozent Marktanteil – eine Quote, von derim Anschluss nur träumen konnte.Die Schwesternserie von «The Flash» sank ab 21.05 Uhr auf 0,10 Millionen Interessenten, das bedeutete miese 0,3 Prozent Marktanteil bei allen. Etwa 50.000 Werberelevante bedeuteten in der Zielgruppe ebenfalls miese 0,5 Prozent Marktanteil.Eine Doppelfolgelockte ab 20.15 Uhr derweil 0,30 und 0,25 Millionen Serienfans zu sixx . Das führte zu soliden 0,9 und mäßigen 0,8 Prozent Marktanteil bei allen. Bei den Werberelevanten waren akzeptable 1,3 und maue 1,0 Prozent Marktanteil drin. ZDFneo dagegen erreichte mit einer Doppelfolge2,26 und 1,69 Millionen Krimifans. Das führte zu herrlichen 7,2 und 7,5 Prozent insgesamt.