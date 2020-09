«Matrix»-Doppel braucht etwas, um zu zünden

Quotennews

«Matrix» lief bei Kabel Eins annehmbar, aber verhalten. «Matrix Reloaded» hatte am Montag eine größere Zugkraft.

Kabel Eins tauchte am Montagabend tief, tief in eine dystopische Vision ein, die die frühen 2000er-Jahre popkulturell enorm beeinflusste: Der Privatsender in Orange setzte auf die ersten beiden Teile der-Reihe. Das brauchte aber etwas Anlauf. So kam zur besten Sendezeit der erste Part der Saga nur auf 0,80 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 0,44 Millionen Umworbene. Das führte zu mäßigen 2,8 Prozent Marktanteil bei allen sowie zu guten 5,2 Prozent in der Zielgruppe.Ab 23 Uhr verbesserten sich die Quoten des Filmdoppels.kletterte auf tolle 4,6 Prozent Marktanteil bei allen sowie auf sehr starke 8,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Die Reichweiten beliefen sich auf 0,45 Millionen Interessenten ab drei Jahren und auf 0,24 Millionen Umworbene.Sat.1 zeigte zur besten Sendezeit dagegen diesen Montag, woran nur 1,52 Millionen Menschen Interesse zeigten. 0,66 Millionen der Sat.1-Fernsehenden waren im umworbenen Alter. Das resultierte in mäßige 4,9 Prozent Marktanteil bei allen und in akzeptable 7,1 Prozent bei den Werberelevanten.