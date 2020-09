Mit acht Formaten: NDR startet Serienoffensive

TV-News

Los geht es mit einer neuen Serie schon am 1. Oktober.

Der Norddeutsche Rundfunk, der NDR , wird in den kommenden Monaten vermehrt auf Serienware setzen, die er im linearen Programm und auch in der ARD Mediathek anbietet. Die Serienoffensive startet bereits am 1. Oktober in der ARD-Mediathek mit dem Stoff(lineare Ausstrahlung rund um Weihnachten im NDR). Bei dem Format handelt es sich um eine Culture-Clash-Komödie. Daniela und Matthias fliehen aus Bayern vor dem Zorn geprellter Investoren. Die beiden landen im Dorf Österbrarup, der Heimat von Daniela. Das Dorf ist eine Art Bermuda-Dreieck des Nordens - ohne Handyempfang, Sehenswürdigkeiten und ohne wirtschaftliche Aussichten. Im Dorf möchte man gerne glauben, dass die vermeintlichen "Tourismusexperten" eine zündende Idee für die Zukunft Österbrarups im Gepäck haben.An Halloween zeigt Das Erste , die Fantasy-Serie für Kinder ab zehn Jahren liegt in der ARD-Mediathek schon einige Tage vorher, nämlich ab dem 23. Oktober, vor. In der Mediathek läuft zudem ab 11. November die romantische Komödie(acht Mal 25 Minuten). Darin haben fünf Komödien-Nachwuchstalente ihre ganz eigene Sicht auf das Thema Liebe.Die Mediathek bietet zudem ab dem 25. November den Event-Mehrteileran, den Das Erste Anfang Dezember an drei Abenden über programmiert. Im Oktober und November gesellen sich darüber hinaus mit(ab 24. November im NDR Fernsehen) und(ab 20. November im NDR Fernsehen) neue internationale Serien hinzu. Im ersten Quartal 2021 sollen die internationalen Serien-Highlightsundfolgen.