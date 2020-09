Mertesacker-Nachfolge: Wagner wechselt zu DAZN

TV-News

Das zurückliegende Champions-League-Finale begleitete der Ex-Stürmer noch für das ZDF.

Sandro Wagner, der kürzlich seine Karriere als Profi-Fußballer beendete, hat eine neue Aufgabe gefunden. Der ehemalige Spieler von Hoffenheim und Bayern München folgt als TV-Experte beim Streamingdienst DAZN auf Per Mertesacker. Mertesacker wechselt zum ZDF , beim Mainzer Sender war Wagner als Analyst beim Champions-League-Finale im August 2020 tätig.Michael Bracher, SVP Content Northern Europe bei DAZN, ergänzt: „Sandro Wagner hat schon als Spieler durch seine Meinungsstärke polarisiert und immer klare Kante bewiesen. Wir sind davon überzeugt, dass er sich mit seiner extrem hohen fachlichen Kompetenz optimal in unser Team von Experten einfügen und durch seine Authentizität alle Fans in dieser neuen Rolle überzeugen wird. Deshalb heißen wir Sandro ab sofort herzlich in der DAZN-Familie willkommen.“Seinen ersten Einsatz hat Wagner in dieser Woche beim Super Cup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Wagner soll zudem auch in der Bundesliga und bei internationalen Top-Spielen als Experte/Co-Kommentator eingeplant werden.