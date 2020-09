«Love Island»: Halbfinale bringt RTLZWEI beste Quote des Tages

Quotennews

Die Kuppelshow startete am Sonntagabend gegen 23 Uhr und lief bis weit nach Mitternacht.

Erfolg für den Privatsender RTLZWEI: Die Kuppelshowsicherte sich am Sonntagabend ab 23 Uhr starke 7,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, insgesamt standen 0,49 Millionen Seher ab drei Jahren auf der Uhr. Für RTLZWEI war der gemessene Marktanteil der Höchste des ganzen Tages. Das Format, das von ITV Studios Germany auf Mallorca produziert wird, lief bis in die Nacht hinein, Schluss war erst gegen halb eins. Dann schloss sich noch ein Aftersun-Talk an, also ein Begleitformat zur Kuppelshow, das mit 7,1 Prozent bei den Umworbenen in der Erfolgsspur blieb.Zur Primetime war RTLZWEI derweil nur ordentlich unterwegs. Der Filmlag mit 4,7 Prozent in etwa auf Höhe des Senderschnitts, holte letztlich also unspektakuläre Werte. 0,77 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den rund 165 Minuten langen Streifen.Tagsüber setzte RTLZWEI auf gleich drei Folgen von- die Sozialreportage füllte demnach knapp sechs Stunden Programm. 5,2, 4,9 und 5,9 Prozent Marktanteil waren die Ausbeute zwischen 11.20 und 17.15 Uhr – für den Sender hätte es den Sonntag über also deutlich schlechter laufen können.