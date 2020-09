RTLZWEI mit Problemen in der Primetime, aber starken Quoten tagsüber

Quotennews

Während «Dickes Deutschland» im Abendprogramm nur mäßige Quoten erreichte, lag RTLZWEI in der Daytime lange Zeit im überdurchschnittlichen Bereich.

Quotenverlauf: «Dickes Deutschland» am Samstagabend 05. Sep: 0,62 Mio. (2,4% / 4,5%)

12. Sep: 0,43 Mio. (1,7% / 3,4%)

19. Sep: 0,58 Mio. (2,2% / 4,5%)

Seit vier Wochen setzt RTLZWEI am Samstagabend inzwischen auf, aus Quotensicht hat sich das bislang allenfalls als mäßig gute Idee erwiesen. In dieser Woche schalteten für eine weitere Folge 0,58 Millionen Zuschauer ein, was genauso viele wie vor sieben Tagen waren. Die Marktanteile gingen dennoch leicht zurück, da die Gesamtfrequentierung an diesem Samstag höher als in der vergangenen Woche ausfiel. Während beim Gesamtpublikum genau zwei Prozent zu Buche standen, erreichte das Format bei den 14- bis 49-Jährigen durchwachsene 4,2 Prozent Marktanteil.Zwei Folgen von, die RTLZWEI nach 22.15 Uhr auf Sendung schickte, verloren schließlich auf völlig enttäuschende 3,1 Prozent und 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei allen krachte die Quote auf ähnlich ernüchternde 1,7 Prozent. Erst nach Mitternacht, als der Privatsender auf alte Folgen vonsetzte, zogen die Marktanteile spürbar an.Dass es für RTLZWEI am Samstag zu einem guten Tagesmarktanteil von 5,4 Prozent in der Zielgruppe reichte, kann aber nicht allein mit einem gefragten Nacht-Programm begründet werden. Vielmehr finden sich die Gründe hierfür in einer erfolgreichen Daytime, in der das Formatam Mittag bis zu 8,8 Prozent der Umworbenen erreichte. Auch zwei Folgen vonschlugen sich am späteren Nachmittag und Vorabend mit 6,5 Prozent und 6,3 Prozent in der Zielgruppe sehr beachtlich. Insgesamt verfolgten die Sozial-Doku starke 3,4 Prozent und ordentliche 2,8 Prozent bei bis zu 0,63 Millionen Gesamtzuschauern.