«Das Leben ist kein Kindergarten»: ARD-Komödie auf Augenhöhe mit ProSieben

Quotennews

Das Erste darf sich über erfreuliche Quoten seines Freitagsfilms freuen.

Das Erste hat am Freitag eine neue Familienkomödie mit dem Titelgezeigt. Der unter anderem mit Oliver Wnuk («Stromberg») besetzte Film hat gute Quoten eingefahren: 4,27 Millionen Zuschauer sahen insgesamt um 20.15 Uhr zu, das entsprach 14,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Nurhatte im ZDF noch bessere Werte bei allen Fernsehenden vorzuweisen, nämlich 4,46 Millionen sowie 15,4 Prozent.Beim jungen Publikum ist «Das Leben ist kein Kindergarten» ein kleiner Achtungserfolg gelungen: 0,67 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten für 9,0 Prozent Marktanteil, womit Das Erste aus Marktanteils-Sicht auf einer Stufe mit ProSieben stand.hat beim Münchner Privatsender ebenfalls 9,0 Prozent in der Zielgruppe erzielt, jedoch bei nur 0,63 Millionen jungen Zusehern.besserte sich danach auf 11,3 Prozent.Am Ende des Tages standen für Das Erste 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu Buche, das ZDF lag mit durchschnittlich 14,4 Prozent klar in Führung.