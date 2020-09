«Promiboxen» bessert sich auf zweistellige Quote

Quotennews

Sat.1 ist in Woche 2 deutlich besser gefahren mit den Promi-Boxkämpfen, bei Jung und Alt sind die Werte gestiegen.

Quoten des ersten «Sat.1 Promiboxen» ab 3 J.: 1,07 Mio. / 5,0 %

14-49 J.: 0,51 Mio. / 8,2 % vom 18.09.2020, 20.15 Uhr

Nach sechs Jahren hat Sat.1 daswiederbelebt, die Reinkarnation verlief aus Quotensicht bisher aber recht schwach (siehe Infobox). Die zweite Ausgabe von Freitag hat die schlechten Auftaktwerte jedoch hinter sich gelassen: Auf 10,8 Prozent besserte sich der Marktanteil in der wichtigen Zielgruppe, 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten sich die vierstündige Liveshow an.1,46 Millionen Menschen ab drei Jahren waren für die Boxkämpfe zugegen, daraus resultierten 6,2 Prozent Marktanteil. Das Interesse am «Promiboxen» ist also auch beim Gesamtpublikum klar gestiegen. Die mitternächtliche Wiederholung vonhat dann noch solide 9,4 Prozent bei den Werberelevanten erzielt, die absolute Reichweite ging aber stark runter auf 0,33 Millionen.Keine Besserung ist dagegen am Vorabend von Sat.1 in Sicht:verharrte bei miesen 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, auchmusste diese Quote hinnehmen.hat mit 5,6 Prozent ebenso wenig gepunktet.