«Alarm für Cobra 11» tritt zum Staffelfinale ziemlich auf die Bremse

Manuel Weis von 1 Kommentar 25. September 2020, 09:32 Uhr

Die Actionserie rettete sich gerade so in den zweistelligen Quotenbereich in der Zielgruppe.

Sehr stark begonnen hatte «Alarm für Cobra 11» seine Staffel im August – erzielten wurden weit überdurchschnittliche Werte. Am Donnerstag nun endete diese Runde vorerst; einige Folgen liegen aber noch vor und sollen wohl im kommenden Frühjahr gezeigt werden. Der vorläufige Abschied hätte aber erfolgreicher ausfallen können. Die frische Episode bescherte



Nach 23.15 Uhr meldeten sich Amira und Oliver Pocher mit einer neuen Folge ihrer Late-Night-Show «Pocher – gefährlich ehrlich» und sicherten sich damit 5,8 Prozent Marktanteil. Das schlechte Ergebnis stellte gleichzeitig einen neuen Negativrekord für die Produktion dar. Die ermittelte Gesamtreichweite des rund 45 Minuten langen Late-Night-Formats wurde auf 0,46 Millionen Zuschauer beziffert.



Ganz trist sah der RTL-Donnerstag aber nicht aus. Eine ab 19.40 Uhr gezeigte neue Folge der Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» machte mit diesmal 16,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen eine recht gute Figur. 12,7 Prozent hatte zuvor die Eislauf-Soap «Alles was zählt» eingefahren. Ab 19.05 Uhr hatte



Mittags punktete zudem das ab zwölf Uhr zweistündig gezeigte Magazin «Punkt 12» mit 13,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. 0,72 Millionen Leute ab drei Jahren verfolgten das aktuelle Format. Das half auch den «Superhändlern», die von allen Nachmittagsproduktionen mit 10,6 Prozent bei den Jungen noch die beste Figur abgaben.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

