«The Good Lord Bird»: Nächste Showtime-Serie kommt zu Sky

Die Produktion wird hierzulande ab November laufen.

Der Output-Deal mit Showtime sichert Sky weiterhin namhafte Serienware: Im November wird die neue US-Seriezum deutschen Bezahlsender kommen. Was muss man über diese Produktion wissen? Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch des Bestsellerautors James McBride, ein historischer Roman über den Krieg zwischen überzeugten Sklavenhaltern und bibeltreuen Abolitionisten zur Zeit des Bleeding Kansas. Der Prediger John Brown (Ethan Hawke) tötet bei einem Kampf in einer Kneipe sowohl den Vater des jungen Onion (Joshua Caleb Johnson) als auch einen berüchtigten Sklavenhalter. In der Annahme Onion sei ein Mädchen, nimmt er den Jungen in seine Familie auf. Fortan reist Onion mit John Browns kunterbunter Familie von Abolitionisten-Soldaten durch Kansas um Sklaven zu retten. Schließlich wird Onion in den berühmten Überfall auf das US-Arsenal in Harpers Ferry 1859 hineingezogen. Doch Browns Razzia löste nicht den von ihm beabsichtigten Sklavenaufstand aus, sondern den Beginn des Bürgerkrieges.Sky Atlantic zeigt sie ab Freitag, 6. November um 20.15 Uhr in Doppelfolgen - nach der Ausstrahlung ist die Serie auch auf Abruf, etwa über Sky Q, verfügbar. Insgesamt umfasst die Serie sieben Folgen, die jeweils rund 60 Minuten lang dauern.Kate Dennis und Natalie Bailey saßen auf dem Regiestuhl. Ausführende Produzenten sind Ethan Hawke, James McBride, Mark Richard, Anthony Hemingway, Jason Blum, Brian Taylor, Ryan Hawke, David Schiff, Jeremy Gold sowie Marci Wismann.