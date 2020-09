Schon wieder zweistellig: «Zwischen Tüll und Tränen» hat einen Lauf

Quotennews

Freude bei VOX: Nach dem 16. September lief auch die Episode am Mittwoch dieser Woche mit Zielgruppen-Quoten im zweistelligen Bereich.

Sehr gut unterwegs dieser Tage ist die tägliche VOX-Produktion. Zuletzt holte sie etwa am 16. September zweistellige Zielgruppen-Marktanteile, damals 10,6 Prozent. Jetzt am Mittwoch standen in der 17-Uhr-Stunde ganz wunderbare 10,3 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Das Format sicherte sich insgesamt 0,74 Millionen Zuschauer.Die 15- und 16-Uhr-Formate von VOX , alsound, waren ebenfalls überaus gefragt. 9,7 Prozent Marktanteil wurden bei Ersterem in der klassischen Zielgruppe gemessen, 8,9 Prozent bei Zweiterem. Somit lag VOX in den Timeslots weit über der eigenen Norm.Randnotiz: Am Morgen istinzwischen Marktführer: Ab 7.10 Uhr holte eine Wiederholung der Jerry-Bruckheimer-Serie am Mittwoch 16,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Eine um 6.15 Uhr gestartete Ausgabe vonpunktete gar mit 16,7 Prozent in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen.