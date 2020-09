RTLZWEI-Mittwoch: «Wollnys» halten mit «Love Island» nicht mit

Quotennews

Die Kuppelshow steuert derweil auf hohem Quotenniveau ihrem Finale entgegen.

Am kommenden Montag endet – dann nach vier Wochen – die Produktionin diesem Jahr. Entsprechend befindet sich die Sendung derzeit auf der Zielgeraden. RTLZWEI zeigte am Mittwoch eine neue Folge der Singles und Couples und erreichte damit ab 22.15 Uhr schöne 7,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren. Die Gesamt-Reichweite wurde auf 0,69 Millionen Fans beziffert.Damit hielt das Lead-In nicht mit – zwei Folgen der Doku-Serielandeten zwischen 20.15 und 22.15 Uhr nämlich klar unterhalb der Norm des in Grünwald bei München beheimateten Senders. Die Großfamilie brachte 4,3 und 3,9 Prozent auf die Quoten-Uhr, dürfte vor allem die Konkurrenz des mit 20 Prozent sehr starken RTL-«Sommerhaus der Stars» gespürt haben. Beide Folgen der Großfamilie erreichten 0,64 sowie 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Passabel fielen die Zielgruppen-Marktanteile derweil am Vorabend aus: In der 18-Uhr-Stunde kam die Dailyauf 6,1 Prozent, in der 19-Uhr-Stunde sicherte sich7,1 Prozent. Klar ist auch: Früher holten beide Sendungen noch höhere Quoten.