So beliebt ist «Bibi und Tina» im ZDF

3 Quotengeheimnisse

Außerdem: Die jüngsten DTM-Quoten im Sat.1-Programm.

Bundesliga bei Nitro bleibt ein Flop

«Bibi und Tina» rocken den ZDF-Sonntag

DTM gibt am Nürburgring kaum Gas

Auch die neue Saison verhilft dem zur RTL-Gruppe gehörenden Sender Nitro nicht zu Quotensprüngen. Noch bis Sommer 2021 wird der Sender montags um 22.15 Uhr Bilder des vergangenen Fußball-Wochenendes zeigen dürfen – und das Montagsspiel exklusiv im Free-TV zusammenfassen. Das Interesse bleibt gering. Diesen Montag kam die Sendung auf gerade einmal 0,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und somit unter der Sendernorm.Die Gesamtreichweite der Sendung lag bei etwa 150.000 Leuten.Welche vom ZDF ausgestrahlte Produktion holte vergangenen Sonntag den besten Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren? Etwas überraschend war das die in der morgendlichen Kinderschiene ausgestrahlte Sendung. Ab 7.45 Uhr erreichte sie zwölf Prozent bei den jungen Leuten. 0,39 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde die Reichweite auf 0,17 Millionen beziffert. Recht stark unterwegs im Nachgang waren auchund- die beiden Kinderformate kamen bei den Jungen auf je 10,1 Prozent.Weiterhin ein Quotengrab bleibt die Deutschen Tourenwagen Masters, kurz: DTM. Die Rennserie, die ab 2021 umgebaut und zur Serie für professionelle Privatteams werden soll, fuhr zurückliegendes Wochenende am Hockenheimring. Sat.1 übertrug das Rennen am Sonntag live und erreichte mit der um 13 Uhr gestarteten Vorberichterstattung schon nur 0,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das eigentliche Renngeschehen, kommentiert von Edgar Mielke (Foto) und zu sehen ab 13.30 Uhr, erreichte danach 0,69 Millionen Racing-Fans – bei den Umworbenen lag die Quote dann bei 6,8 Prozent und somit weiter unter der Sendernorm. Die Filmwiederholung von «Armageddon» machte es dann ab kurz vor 15 Uhr mit 9,4 Prozent bei den Werberelevanten klar besser.