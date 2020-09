Neue Böhmermann-Show im ZDF: 30 Minuten werden es

TV-News

Wie schon bekannt war, wird das neue «ZDF Magazin Royale» am 6. November starten.

Den Starttermin der neuen und wöchentlich geplanten Jan-Böhmermann-Showsteht schon seit einiger Zeit fest: Los gehen wird es am Freitag, 6. November direkt im Anschluss an die erfolgreiche «heute-show», also um 23 Uhr. Jetzt hat das Zweite im Rahmen der Veröffentlichung der neuen Programmdaten für besagten Tag auch verraten, dass die Böhmermann-Show eine Sendelänge von rund 30 Minuten haben wird.Das ist ein Drittel weniger als der Vorgänger «Neo Magazin Royale», der zirka 45 Minuten lang war. Sicher ist nun auch, dass die jeweils aktuelle Folge am Erscheinungstag vorab in der ZDF Mediathek verfügbar sein wird. Hier kann man die Episode dann immer ab 20.15 Uhr abrufen.Hergestellt wird das Format von der ZDF-Tochter Gruppe 5 und der Böhmermann-Firma Ufe. Die bisherige Produktionsfirma btf bleibt als Dienstleister an Bord.