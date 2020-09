Corona-Diskussion lässt «hart aber fair»-Quoten steigen

Quotennews

In dieser Woche erreichte der ARD-Talk wieder einen zweistelligen Marktanteil. Den Tagessieg fuhr am Montagabend die «Tagesschau» ein, die Primetime-Führung ging danach an das ZDF.

Vor sieben Tagen widmete sich Frank Plasberg mit seinen Talkshow-Gästen noch den schwierigen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, in dieser Woche ging es erneut um Corona. Steigende Fallzahlen und die bevorstehenden kälteren Jahreszeiten brachten das Virus zuletzt wieder stärker ins Gespräch. Dies bekam auchzu spüren, das mit 2,75 Millionen Zuschauern und 10,2 Prozent bei allen stärker als in der Vorwoche unterwegs war. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr der 75-minütige Talk angesichts von 6,2 Prozent sogar die höchste Quote seit der letzten Sendung vor der Sommerpause ein. Dieinformierten gegen 22.35 Uhr schließlich acht Prozent der Jüngeren und zwölf Prozent des gesamten TV-PublikumsDass Frank Plasberg am Montag erst gegen 21.20 Uhr auf Sendung ging, liegt übrigens daran, dass Das Erste zum Start in die Primetime noch einzur aktuellen Corona-Lage ausstrahlte. Dieses verfolgten 3,52 Millionen Zuschauer, was zu Marktanteilen von jeweils 11,8 Prozent in beiden relevanten Altersgruppen führte. Der Naturfilmfiel gegen 20.35 Uhr auf 2,32 Millionen Zuschauer und 7,6 Prozent bei allen zurück.Tagessieger wurde am Montag unterdessen die, die allein im Ersten 5,06 Millionen Zuschauer um 20 Uhr informierte. Die Primetime-Führung sicherte sich allerdings das ZDF , das mit4,68 Millionen Zuschauer und 15,5 Prozent am Gesamtmarkt erreichte. Einzur Corona-Krise war am Vorabend gegen 19.25 Uhr mit 2,64 Millionen Zuschauern und 11,8 Prozent leicht unter dem Senderschnitt stecken geblieben.