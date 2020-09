Überzeugt die Free-TV-Premiere des Bully-Thrillers «Ballon»?

Film-Check

Antreten muss der deutsche Film gegen den Donnergott Thor und die Rettungsschwimmer Ben Randall und Jake Fischer.

«Ballon», 20.15 Uhr, Sat.1

«Thor: Tag der Entscheidung», 20.15 Uhr, ProSieben

«Jede Sekunde zählt – The Guardian», 20.15 Uhr, RTLZWEI

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Im Sommer des Jahres 1979 halten es Doris und Peter Strelzyk in der DDR nicht mehr aus. Sie wollen mit ihren Kindern gemeinsam via Heißluftballon aus dem thüringischen Pößneck in den Westen übersiedeln. Doch die ungünstigen Wetterbedingungen machen der Familie einen Strich durch die Rechnung und es kommt zu einer Bruchlandung im Wald. Doch die Aktion blieb nicht unbemerkt und es muss so schnell wie möglich ein neuer Ballon hergestellt werden, ehe die Stasi den Verrätern auf die Spur kommt. Hier geht's zur Kritik des Bully-Thrillers. Chris Hemsworth versucht als Donnergott Thor den Untergang seiner Heimat abzuwenden. Denn die dunkle Prophezeiung besagt, dass der Feuerdämon den Ragnarök heraufbeschwören wird. Doch die Todesgöttin lässt das nicht ohne weiteres geschehen, sondern zerstört Thors mächtigen Hammer. Schließlich findet sich Thor auf einem fernen Planeten wieder und er muss in der Arena des Grandmasters als Champion im Gladiatorenkampf antreten. Hier ist die Kritik zum Marvel-Film. Der erfahrene und angesehene Rettungsschwimmer Ben Randall wird von einem traumatischen Erlebnis erschüttert. Er muss hilflos mit ansehen wie sein Freund Carl Billings und alle seine anderen Kameraden bei einem schweren Unfall auf hoher See ums Leben kommen. Daraufhin soll er erst einmal aussetzen und an der Akademie der Küstenwache junge Rettungsschwimmer ausbilden. Dort glänzt vor allem der Hochleistungsschwimmer Jake Fischer, den Randall mehr fordert als alle anderen.Der Thriller von Michael Bully Herbig und Thor, der versucht seine Heimat zu retten landen punktgleich nur ganz knapp hinter dem Sieger des Blockbuster-Battles. Der Abenteuerfilm aus dem Jahr 2006ist der Tipp für den Sonntagabend.