Das Erste zeigt neue «Usedom-Krimis»

TV-News

Katrin Sass, Rikke Lylloff und Till Firit spielen tragende Rollen.

Das Erste Deutsche Fernsehen packt neue Folgen des erfolgreichenaus. Gezeigt werden sie im Herbst, genauer am 29. Oktober und 5. November 2020 - jeweils um 20.15 Uhr. Wie schon zuletzt sind Katrin Sass, Rikke Lylloff und Till Firit in tragenden Rollen der Donnerstags-Krimireihe des Ersten zu sehen. Die erste neue Episode des Krimis aus Norddeutschland trägt den Namen "Nachtschatten":Bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehende 16-Jährige in einem Ferienbungalow, einer davon tot in der Sauna - so beginnt die neue Tourismus-Saison in einem Usedomer Kaiserbad. Es war die Party von Karin Lossows (Katrin Sass) Großneffen Ben (Emil Belton), die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer (Till Firit) reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Ermittlungen, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?Mit „Schmerzgrenze“ setzt Das Erste die Reihe dann Anfang November fort. Die zwei Episoden, die im Herbst 2019 gezeigt wurden, punkteten beim öffentlich-rechtlichen Sender mit 5,38 und 5,42 Millionen Zusehern ab drei Jahren und somit auch mit überdurchschnittlichen Quoten in Höhe von 18,0 sowie 17,7 Prozent.