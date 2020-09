Primetime-Check

Wie schnitt «Das Sommerhaus der Stars» ab? Punktete ProSieben mit seinem Spielfilm?

Am Sonntagabend erreichte Das Erste mit «Polizeiruf 110» 8,45 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Film „Tod einer Toten“ erreichte 1,51 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei 26,6 Prozent bei allen sowie 16,4 Prozent bei dem jungen Publikum. Im Anschluss sank der Marktanteil bei «Anne Will» auf 7,1 Prozent, beim Gesamtpublikum ging es auf 14,0 Prozent hinab. Insgesamt erreichte der Talk 3,61 Millionen Zuschauer.Das ZDF setzte auf «Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley», das Drama verbuchte 3,92 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent bei allen sowie 3,6 Prozent beim jungen Publikum. Mit dem «heute journal» fuhr das ZDF4,45 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 16,0 und 6,4 Prozent. Der Start von «Dan Sommerdahl» holte 2,87 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 3,7 Prozent auf dem Papier.RTL setzte auf «Das Sommerhaus der Stars», das Ferienhaus in Bocholt lockte 2,03 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe fuhr man 1,09 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei tollen 14,1 Prozent. Eine neue Ausgabe der «Trucker Babes» brachte Kabel Eins 0,84 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 4,5 Prozent.Die Filmwiederholungen bei ProSieben und Sat.1 liefen verhältnismäßig passabel. «Fack ju Göhte 3» ► brachte dem Bällchensender 2,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 15,3 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben verbuchte mit «King Arthur: Legend of the Sword» ► 2,25 Millionen Zuschauer sowie 12,3 Prozent bei den jungen Zuschauern. Mit «Cast Away – Verschollen» sorgte RTLZWEI für 0,79 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,9 Prozent. Die Wiederholung von «Kitchen Impossible» generierte bei VOX sieben Prozent.