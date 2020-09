Erstmals sonntags: «Das Sommerhaus der Stars» muss zwei Konkurrenten vorbei lassen

Quotennews

Dennoch: Für RTL-Verhältnisse lief dieser Sonntagabend ganz ausgezeichnet.

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL setzte alles auf eine Karte: Erstmals schickte er an diesem Wochenende seinam Sonntag zur besten Sendezeit on air; und sicherte sich damit 14,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das heißt: In der Zielgruppe kam das Trash-Fest auf Platz drei. Vorbeilassen musste man den Krimi im Ersten, aber auch den Sat.1-Film «Fack Ju Göhte 3» ► . Dennoch ist die Ausstrahlung klar als Erfolg zu werten. 2020 holten nur vier RTL-Produktionen am Sonntag eine bessere Quote – an der Spitze dieser Liste liegt die Showproduktion, in der Oliver Pocher gegen Michael Wendler antrat.«Das Sommerhaus der Stars» sicherte sich zur Primetime am Sonntag nun im Schnitt 2,03 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das ist ein Wert – verglichen mit allen 20.15-Uhr-Sendungen in diesem Jahr -, der im unteren Mittelfeld liegt. Lead-Out der Produktion von Seapoint war ab 23.40 Uhr (so erklärt sich auch die eher niedrige Reichweite der Reality-Sendung) «Pocher – gefährich ehrlich» mit 0,61 Millionen Sehern ab drei Jahren. Die ermittelte Quote lag bei 9,6 Prozent.Auf 9,5 Prozent bei den Umworbenen kam übrigens das Vorabend-Programm von RTL - «Das Sommerhaus der Stars – Was bisher geschah» fasste die besten Momente der ersten beiden Folgen (die mittwochs liefen), zusammen. 1,39 Millionen Menschen schalteten hierfür ein.