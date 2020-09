Primetime-Check

Wie lief es für die Shows bei RTL, ProSieben und im ZDF? Welcher Sender hatte um 20.15 Uhr die besten Karten? Dies verrät der Primetime-Check …

Die meisten älteren Zuschauer hat Das Erste um 20.15 Uhr erreicht: 5,42 Millionen Zuseher ab drei Jahren sahen dort den Film, das reichte für hervorragende 20,5 Prozent Marktanteil. Von den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,59 Millionen Menschen zu, was 8,9 Prozent Marktanteil nach sich zog.hat weniger Zuschauer erreicht, mit 3,48 Millionen und 14,2 Prozent Marktanteil kann das ZDF aber trotzdem zufrieden sein. Weniger gut lief es dafür bei den Jüngeren, hier wurde die Live-Show von nur 0,27 Millionen Menschen verfolgt, was in schwache 4,2 Prozent Marktanteil mündete.Überraschungs-Sieger in der werberelevanten Zielgruppe wurde Sat.1 dank: 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu einer starken Quote in Höhe von 15,4 Prozent – obwohl es sich hierbei nicht um eine Free-TV-Ausstrahlung handelte. Auch bei allen Fernsehenden lief es mit 2,44 Millionen Zusehern blendend. RTLsmusste sich mit 10,5 Prozent klar dahinter anstellen, nur 0,68 Millionen Werberelevante schauten zu. Insgesamt belief sich die Reichweite auf 1,65 Millionen.erwischte es bei ProSieben jedoch noch schwerer: Hier stürzte die Zielgruppen-Quote auf 9,4 Prozent und somit in den klar einstelligen Bereich ab, lediglich 0,60 Millionen Umworbene konnten sich für die Show erwärmen. Bei 0,92 Millionen lag die Gesamtreichweite.Kabel Eins hat mit seinen Serien-Wiederholungen nur bedingt was reißen können:hatte zunächst nicht mehr als 3,8 Prozent vorzuweisen, eine weitere Episode steigerte sich auf 4,6 Prozent.hat dann noch 4,4 sowie 5,2 Prozent verbucht. 0,70 und 0,90 Millionen betrugen die Gesamt-Zuschauerzahlen in den ersten beiden Primetime-Stunden, dann ging es auf 0,62 bzw. 0,58 Millionen hinab. VOX hat mit der Free-TV-Premiere von «Der Sex Pakt» solide 7,0 Prozent Marktanteil geholt, 0,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wollten die Komödie sehen. RTLZWEI ging mit seinen Doku-Soaps unter:war mit 4,5 Prozent noch am besten dran, 0,58 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie.floppte anschließend mit 2,5 bzw. 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.