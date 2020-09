Quotennews

Überraschungs-Sieger Sat.1: «San Andreas» räumt ab

Daniel Sallhoff von 20. September 2020, 09:02 Uhr

Mit Katastrophenfilmen hat Sat.1 am Samstagabend hervorragende Quoten geholt, in der Zielgruppe siegte der Sender um 20.15 Uhr – so gut lief es samstagabends für Sat.1 zuletzt vor drei Jahren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel