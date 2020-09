HBO Max sichert sich mehr von «Raised by Wolves»

US-Fernsehen

Die Ridley-Scott-Serie geht in die Verlängerung.

Der amerikanische Streamingdienst HBO Max hat die erst Anfang September angelaufene Sci-Fi-Serieverlängert und somit grünes Licht für die Herstellung einer zweiten Staffel gegeben. Aaron Guzikowski schuf die Serie und fungiert als ausführender Produzent. Ridley Scott produziert zusätzlich zu seiner Aufgabe als Regisseur bei den ersten beiden Episoden über Scott Free Productions. Für Scott war es die erste TV-Regiearbeit.David W. Zucker, Jordan Sheehan, Adam Kolbrenner und Mark Huffam fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten."Wenn ich an «Raised by Wolves» denke, denke ich an Kunstfertigkeit; Kunstfertigkeit bei der Erstellung einer fesselnden Handlung, Kunstfertigkeit bei der Gestaltung einer außergewöhnlichen Produktion, bei Spezialeffekten und Kinematographie, Kunstfertigkeit bei der Darstellung dieser denkwürdigen Charaktere durch unsere Schauspieler und Kunstfertigkeit, die mit der legendären Arbeit von Ridley Scott, Aaron Guzikowski und unserer phänomenalen Crew verbunden ist", sagte Sarah Aubrey, Leiterin der Originalinhalte von HBO Max