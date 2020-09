Ex-Sky-Chef Schmidt wird Hertha-Boss

Köpfe

Der frühere CEO von Sky Deutschland wird neuer starker Mann bei Hertha BSC.

Da staunt die Medienbranche: Der ehemalige Fernsehmanager Carsten Schmidt, früher Sportchef von Sky und Premiere und bis zum Jahreswechsel 19/20 CEO von Sky Deutschland, wechselt in die Bundesliga. Neben seiner Gesamtverantwortung wird Carsten Schmidt die Bereiche Marketing, Vertrieb, Strategie, Unternehmenskommunikation und Internationalisierung direkt verantworten. Sein Vertrag beim Hauptstadtclub beginnt am 1. Dezember. Schmidt sagt: "Nur ein Satz: Ich freue mich wirklich sehr auf die Arbeit als CEO in Berlin, meine neuen Kolleginnen und Kollegen und die gesamte Hertha BSC Fußballfamilie!“Hertha-Präsident Werner Gegenbauer meinte: "Wir wollten neben den von Michael Preetz und Ingo Schiller sehr gut geführten Kernbereichen Sport und Finanzen einige stetig an Bedeutung gewinnenden Geschäftsfelder mit einem weiteren Fachmann im Führungsteam besetzen. Das ist uns mit Carsten Schmidt sehr gut gelungen. Daher freuen wir uns auf die zukünftige Zusammenarbeit."Carsten Schmidt war bis zum Sommer noch beratend für Sky tätig. In dieser Aufgabe begleitete er den Vergabeprozess der Fußball-Bundesliga-Rechte bis 2025. Sky erwarb dabei rund 83 Prozent der ausgeschriebenen Spiele der beiden obersten Ligen.