«Galileo» ordnet Fleisch-Verzicht an

Das Special des Magazins soll Ende 2020 laufen.

Der Münchner TV-Sender ProSieben plant 2020 ein Special seines Vorabend-Magazinsauszustrahlen. In diesem sollen die Bürger einer Kleinstadt komplett auf Fleisch verzichten. 200 nehmen teil – einen Monat lang soll keine Wurst und kein Fleisch auf den Teller kommen. Ein Feuerwehrfest ohne die berühmte Thüringer Rostbratwurst. Veggie-Day in der Kantine des größten Arbeitgebers. Seitan-Schnitzel in der Theke des ortsansässigen MetzgersAusgewählt wurde eine Stadt in Thüringen, dem Bundesland mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischverzehr in Deutschland. Die Firma south & browse stellt die Sendung für ProSieben her.Keine Informationen gibt es aktuell über den Sendeplatz. ProSieben zeigt inzwischen vermehrt auch Doku-Specials zur Primetime.