Kabel Eins schickt «Blue Bloods» wieder in die Primetime

TV-News

Die Serie mit Tom Selleck bekommt ab Oktober mehr Aufmerksamkeit.

Der in München ansässige Sender Kabel Eins hat wieder mehr Lust auf die amerikanische Cop-Serie. Beginnend am 9. Oktober wird die frische zehnte Staffel wieder zur prominentesten Uhrzeit, nämlich um 20.15 Uhr in Doppelfolgen, gezeigt. Zuletzt lief «Blue Bloods» vor vier Jahren zum Primetimestart.Aus Quotensicht ist die Kabel-Eins-Entscheidung nicht ganz nachvollziehbar. Die neunte Staffel debütierte 2019 am Samstagnachmittag, fuhr dort ordentliche, aber keine überragenden Werte ein.Was passiert in der neuen Runde der Produktion mit Tom Selleck? Familie Reagan (Selleck spielt Oberhaupt Frank) teilt eine berufliche Leidenschaft: Großvater Henry ist der ehemalige Polizeichef New Yorks, Frank ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, und auch die dritte Generation der Reagans hat sich der Bekämpfung der Kriminalität in New York verschrieben. Während Danny für seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden bekannt ist, versucht Polizeineuling Jamie, den Mord an seinem Bruder Joe aufzuklären.