Quiz-Time: Sat.1 läutet «5 Gold Rings» mit Promi-Special ein

TV-News

Im Oktober startet der Kanal bekanntermaßen einen Vorabend, der aus neuen Ratespielen besteht.

Ab dem 12. Oktober präsentiert Sat.1 ein neues Vorabendprogramm. Dieses wird dann aus zwei frischen Quizshows bestehen. Wie schon bekannt war, wird um 18 Uhr Ruth Moschnerslaufen, eine Stunde später dann das von Steven Gätjen präsentierte. In bester Das-Erste-Manier bekommt «5 Gold Rings» nun vor dem (Staffel-)Start eine Primetime-Ausstrahlung spendiert. Am Freitag, 9. Oktober 2020, läuft zur besten Sendezeit eine 145 Minuten lange Folge des Formats, in der Promis auftreten.Welche bekannten Gesichter dabei sind und somit für die täglichen Folgen werben, ist aktuell noch unklar. Bekannt ist aber schon das grundlegende Spielprinzip von «5 Gold Rings».In der Show wird der „größte Studio-LED-Boden in Quiz-Deutschland“ zur interaktiven Spielfläche. Auf diesem müssen vier Teams bestehend aus jeweils zwei prominenten Gästen verschiedenste Rätsel und Aufgaben lösen und ihre Antwort mit einem Ring markieren. In jeder der fünf Runden wird der Ring kleiner und damit die Wahrscheinlichkeit größer, bei der richtigen Antwort danebenzuliegen. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden. In den Finalrunden können die Promi-Teams bis zu 100.000 Euro gewinnen und für einen guten Zweck spenden.