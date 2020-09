Sie tun es schon wieder: Die «jerks.» drehen neue Folgen

TV-News

Lang erwartet, nun erfolgt: Die erste Klappe für die vierte Staffel von «jerks.» ist gefallen.

Endlich ist sie gefallen, die erste Klappe für die vierte Staffel der herben Comedyserie. Der Drehstart wäre in einer Welt ohne Corona schon längst erfolgt, aber Fans von Fahri Yardım und Christian Ulmen können sich wenigstens damit trösten, dass die vierte Staffel nun endlich im Dreh befindlich ist. Der Start der neuen Folgen ist für 2021 auf joyn vorgesehen. Die lange Wartezeit wird diesen Dezember durch eine ganz besondere Folge von «jerks.» versüßt.Wie joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem und Christian Ulmen bereits angekündigt haben, wird zur Weihnachtszeit 2020 nämlich eine Winterspezialfolge des preisgekrönten Formats veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Prequel.«jerks.» gewann bereits die Quotenmeter.de-Fernsehtasse, den Deutschen Comedypreis, die Romy und den Deutschen Fernsehpreis. Die Idee zur teils-improvisierten Serie stammt von Casper Christensen und Frank Hvam. Zu den Gaststars der bisherigen Folgen zählen Nora Tschirner, Sido, Kay One, Jana Pallaske, Mina Tander, Sven Unterwaldt, Maxi Gstettenbauer, Palina Rojinski, Inez Bjørg David und Nura. Staffel drei endete mit einem ebenso pikanten wie peinlichen Cliffhanger – Serienfans dürfen also gespannt sein, wie sich die Beziehung der titelgebenden Mistkerle (mit Charme) entwickelt ...