AMC ordert neue Dramedy. Das Besondere: Sie ist Stop-Motion.

US-Fernsehen

Der «The Weather Man»-Autor Steve Conrad und die Crew von «Robot Chicken» tun sich für eine ungewöhnliche Krimi-Dramedy zusammen.

Weitere Projekte von Steve Conrad «Walter & Frank: Ein schräges Paar»

«The Weather Man»

«Das Streben nach Glück»

«Das erstaunliche Leben des Walter Mitty»

«Wunder»

Der US-Kabelsender AMC hat sich in den vergangenen Wochen aus seiner Komfortzone bewegt und unter anderem zwei schräge Anthologieserien bestellt («Soulmates» und «Dispatches From Elsewhere») sowie eine Sci-Fi-Animationsserie namens «Pantheon». An diese überraschenden Entscheidungen knüpft die Heimat des «Walking Dead»-Franchises, die zudem auch «Breaking Bad» groß gemacht hat, nun mit einer neuen Serienorder an: Wie 'The Hollywood Reporter' bekannt gibt, hat AMC grünes Licht für eine Stop-Motion-Serie erteilt.Erdacht wurde dasbetitelte Format von Steve Conrad, dem Schöpfer der Amazon-Serie «Patriot». Die Serie wird als Dramedy beschrieben, in der in einer Metropole der größte und wichtigste Geschäftsmann spurlos verschwindet. Daraufhin nehmen sich zwei Cops dem Fall an – nur um zu entdecken, wie korrupt die Stadt ist und der Fall ihr Familienleben belastet.Babypuppen dienen als "Darsteller" in diesem Stop-Motion-Projekt, dem sich die «Robot Chicken»-Crew angeschlossen hat. Geordert wurden sechs halbstündige Episoden. Die Ausstrahlung ist für 2021 vorgesehen.