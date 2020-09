Primetime-Check

Auch heute mit einer starken «Höhle der Löwen», zudem ein Date im Bett, das kaum interessiert.

Der Montagabend gehört nun ganz den Löwen: Die neueste Folge der VOX-Gründershowsicherte sich auch in dieser Woche den Primetime-Sieg am ersten Abend. 16,1 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen für das rund 155 Minuten lange Format gemessen. Die Gesamtreichweite lag bei 2,34 Millionen. Lead-Outprofitierte enorm von den Investoren, kam ab 22.50 Uhr auf ebenfalls schöne 9,8 Prozent in der Zielgruppe. Deutlich weniger Drive hatte der Abend bei RTLZWEI, der mit einer Doppelfolge der Kuppelshowbegann. Doch die Produktion floppte mit drei und 2,9 Prozent bei den Jungen. 0,35 sowie 0,39 Millionen Fans ab drei Jahren schauten die je einstündigen Folgen.Erfolg feierte der Sender mit Sitz in Grünwald bei München erst ab 22.15 Uhr; die Kuppelshowlandete mit 6,4 Prozent bei den Jungen im absolut grünen Bereich. Die Reichweite im Gesamtmarkt kletterte auf 0,55 Millionen nach oben. ProSieben zeigte den Spielfilm, der mit 9,8 Prozent bei den Umworbenen ein absolut solides Ergebnis ablieferte. Genau eineinhalb Millionen Leute sahen im Schnitt zu.Die höchste Reichweite aller Privatsender verbuchte wenig überraschend RTLs- die zweistündige Quizfolge schaffte es auf 3,44 Millionen Seher. Zwölf Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt, bei den jungen Leuten kam die von Endemol Shine Germany umgesetzte Produktion auf 11,3 Prozent – kein Top-Wert, gegen «Die Höhle der Löwen» aber ein akzeptables Ergebnis.Sat.1 überzeugte mit einer weiteren Ausstrahlung der Tausch-Sendung: Die 20.15-Uhr-Sendung generierte für den Privatsender genau neun Prozent, 1,46 Millionen Zuschauer entschieden sich im Schnitt für die Sendung. Das zog auch die Quoten der sonst eher schwachennach oben; auf 7,8 Prozent in der Zielgruppe im Timeslot 22.20 bis 23.20 Uhr.Kabel Eins musste kleine Brötchen backen – die Spielfilmezum Start des Abendprogramms undab 22.50 Uhr landeten bei 3,7 sowie 4,8 Prozent der Umworbenen – vor allem Ersterer befand sich somit unter dem üblichen Level des Senders. Welche Sendung hatte am Montag insgesamt die Krone auf? Der vom ZDF gezeigte Filmerzielte 4,93 Millionen Zuschauer, Platz eins der Primetime. 16,9 Prozent standen insgesamt zu Buche, 5,9 Prozent bei den jungen Leuten.Im Ersten sicherte sich der DFB-Pokal mit dem Spiel Dortmund gegen Duisburg derweil weniger Zuschauer als vielleicht gedacht. Der 5:0-Sieg (Anpfiff 20.45 Uhr) kam auf 3,73 Millionen Zuschauer. Auffallend: Mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den Jungen lag man zwar klar über der Sendernorm, musste sich aber den VOX-Löwen dennoch ziemlich deutlich geschlagen geben.