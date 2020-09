sixx singt sich zu mäßigem Erfolg

Quotennews

Statt auf Hunde wurde am Sonntag auf schwingende Hüften gesetzt.

Der in München ansässige Fernsehsender sixx hat seinen TV-Sonntag an diesem Wochenende nicht mit Hunden und deren Trainern und Besitzern bestritten, sondern mit ganz viel Musik. So startete um 13.35 Uhr etwa der Streifen, rund 128.000 Menschen schauten im Schnitt zu. Bei den klassisch Umworbenen sicherte sich der Spielfilm 1,3 Prozent Marktanteil und lag somit knapp unter der Sendernorm, die derzeit bei etwa eineinhalb Prozent zu verorten ist.und, die im Anschluss folgten, sicherten sich Zielgruppen-Marktanteile in Höhe von 1,2 und 1,0 Prozent, liefen also nicht mehr als gerade so ordentlich. Die gemessenen Reichweiten wurden auf 0,11 und 0,12 Millionen Fans beziffert.Im Abendprogramm kam «La La Land» ► auf passable 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Der Blockbuster erreichte ab 20.15 Uhr im Schnitt 0,26 Millionen Zuschauer. Mit diesem Erfolg hielt die ab kurz vor 23 Uhr gezeigte Produktionüber Die Fantastischen Vier nicht mit. 0,05 Millionen Menschen schalteten ein; die Quote sank mit 0,7 Prozent bei den Umworbenen in den ganz klar roten Bereich.