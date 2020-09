«Stirb langsam: Jetzt erst recht» mit starken Quoten

Quotennews

Auf einen Teil des beliebten Actionklasiskers ist im TV immer Verlass. Profiteur an diesem Abend ProSieben. Kabel Eins und VOX gingen mit alten US-Serien dagegen (zunächst) Baden.

Während RTL und Sat.1 mit ihren beiden neuen Primetime-Shows am Freitagabend groß aufwarteten, zeigte ProSieben , das man auch auf anderem Wege noch Quotenerfolge feiern kann. Wenn man den richtigen Film parat hat, kann man auch gegen die große Showkonkurrenz mit deutlich geringerem Aufwand bestehen. Für gute Marktanteile bei Jung und Alt sorgte an diesem Abend. Insgesamt ließen sich 1,29 Millionen Fernsehende den Klassiker nicht entgehen. Bruce Willis Performance verbuchte sowohl insgesamt als auch in der klassischen Zielgruppe Sehbeteiligungen leicht über dem Senderschnitt. In Unterföhring durfte man sich insgesamt über solide 5,0 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen über 9,7 Prozent Marktanteil freuen.Ab 22.50 Uhr war die Strahlkraft des großen Actionhelden allerdings schnell verblasst. Alsauf dem Plan stand, rutschte die Sehbeteiligung beim werberelevanten Publikum in den Keller. Mit einem Minus von 5,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorlauf kam die Serie trotz neuer Folgen bei miesen 4,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil heraus. Im weiteren Verlauf erholte sie sich etwas auf 4,9 Prozent. Insgesamt blieben nur 0,52 Millionen Zuschauer dran. Der Gesamtmarktanteil sank auf 3,1 Prozent. Bisher kam noch keine Folge über den Senderschnitt - auch nicht die neuen Folgen der dritten Staffel als Free-TV-Premieren.Bei VOX und Kabel Eins traten die Probleme bereits ab 20.15 Uhr auf. Beide Sender setzten am Freitagabend wie gewohnt auf Marathons alter US-Serien. Bei VOX versuchte sichund enttäuschte zunächst mit 5,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil sowie insgesamt 0,78 Millionen Zuschauern. Erst am späten Abend näherte man sich mit 6,6 Prozent ansatzweise dem Senderschnitt an. Bei Kabel Eins sah es nicht besser aus, bis 23.10 Uhr waren maue 4,5 Prozent das höchste der Gefühle fürund seine Ableger. Erst dann wurde die Serie mit insgesamt 0,84 Millionen Fernsehenden zum Erfolg. Zuvor enttäuschte man mit nur 0,67 Millionen Interessierten und mageren 3,3, Prozent Marktanteil.